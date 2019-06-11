Дальний Восток – Путину: когда начнётся реальное решение проблем ДФО?

Хабаровск, , 07:21 — REGNUM Жители Дальнего Востока хотят спросить президента России Владимира Путина в ходе «Прямой линии» о том, когда начнут решаться реальные проблемы ДФО, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Хотелось бы спросить, когда будет создана программа и начнется реальное решение проблемы оттока населения из Сибири и Дальнего Востока в западные регионы страны? В Москве зарплаты в три раза больше, люди теряют работу и начинают уезжать», — такой вопрос размещен на портале «Прямой линии» президента.

Сибиряки и дальневосточники хотят знать, почему федеральные округа, снабжающие страну нефтью, углем, алмазами и прочим живут хуже всех, пустеют и не развиваются.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня пройдет очередная «Прямая линия» президента России Владимира Путина.

Несмотря на то, что Министерство по развитию Дальнего Востока было создано почти семь лет назад, развития ДФО так и не получил. В макрорегионе сжимается рынок труда, закрываются малые и средние предприятия, люди бегут в центральные, западные и южные регионы страны.