Нижний Новгород, 17 июня, 2019, 04:34 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе личного собеседования в ближайшие дни выберет из четырёх оставшихся претендентов наиболее подходящего на пост министра строительства, пустующий после отставки Алексея Сырова 8 февраля 2019 года. Эксперты в числе наиболее подходящих на вакантное место называют министра строительство Коми Андрея Крикуненко, попавшего в четвёрку лидеров отбора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Arch.rkomi.ru Андрей Крикуненко

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в области стартовал четвёртый конкурс, в рамках которого через портал «Команда правительства» был начат отбор кандидатов на пост министра. До этого по схожей схеме был выбран глава министерства культуры, министр экологии и природных ресурсов, а также министр социальной политики. Также аналогичным образом предстоит выбрать и министра здравоохранения. Пост министра строительства освободился с 8 февраля 2019 года, когда его покинул Алексей Сыров, чьи отставку эксперты связывали с неумением договориться с обманутыми дольщиками.

В конкурсе прошло уже несколько этапов, в результате которых от 33 претендентов осталось четверо: управляющий партнёр ООО Юридическая компания «Войнов, Маслов и партнеры» Александр Маслов, министр строительства Коми Андрей Крикуненко, замминистра строительства Нижегородской области, на сегодня исполняющий обязанности министра Анатолий Молев и глава департамента строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода Павел Саватеев. Впереди у кандидатов личное собеседование с губернатором.

Нижегородский политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях отметил, что, по его мнению, наиболее подходящий кандидат на место — министр из Коми.

«По-прежнему считаю, что Крикуненко — самая подходящая кандидатура. Но выбирать будет Глеб Никитин после очных собеседований», — отметил эксперт, ранее напомнивший, что 38-летний Крикуненко в 2008—2012 годах работал в ГК «Олимпстрой», где занимал высокие посты, затем был первым заместителем министра Самарской области, где начинал строить стадион к чемпионату мира по футболу.

Отметим, с декабря 2017 года Крикуненко был заместителем нижегородского министра строительства. В Коми он переехал летом 2018 года, где сначала стал замминистра, а потом и министром строительства и дорожного хозяйства.

На официальной странице министра Коми также есть сведения, что в 2002 году он закончил Тюменский государственный университет по инженерной специальности «Информационные системы в бизнесе, системы поддержки принятия решений», а в 2005 году — Нефтяной техникум г. Жирновск по специальности «Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Также Крикуненко имеет специальность «MBA в строительстве», отучившись менеджменту в инвестиционно-строительном комплексе в Московском государственном строительном университете в 2013 году.

Между тем, и. о министра строительства Анатолий Молев, входящий в число претендентов, также имеет внушительный послужной список. В 1996 году он окончил Нижегородскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Городское строительство и хозяйство», а в 2004 году дополнил её специальностью «Государственное и муниципальное управление». В разные годы он работал инженером-конструктором, специалистом инспекции Государственного архитектурно-строительного надзора РФ по Нижегородской области, главой профильных ведомств в администрации Балахнинского района. С 2008 по 2014 годы, занимая пост замминистра здравоохранения, Молев курировал капитальное строительство и ремонт, а с декабря 2014 года работает заместителем строительного министра региона.