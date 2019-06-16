Канберра, 16 июня, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Новое исследование эндокринологов показало, что ожирение и недостаток физической активности являются факторами риска нейродегенеративных заболеваний, связанных с сахарным диабетом 2-го типа. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Neuroendocrinology, ведущий автор исследования профессор Николас Шербуин прокомментировал результаты работы порталу MedicalXpress.

Иван Шилов ИА REGNUM Мозг

Известно, что наличие сахарного диабета 2-го типа повышает риск развития различных заболеваний. Последние исследования показали, что диабет 2-го типа связан и с нейродегенеративными заболеваниями, включая деменцию и болезнь Альцгеймера.

Группа учёных под руководством профессора Николаса Шербуина из Центра исследований по проблемам старения, здоровья и благополучия в Австралии обобщила результаты последних исследований в этой области.

Анализ 200 международных исследований показал, что избыточное употребление пищи, а также недостаток физической активности повышает риск развития деменции и других заболеваний мозга на протяжении всей жизни.

«Что стало действительно очевидным в нашем исследовании, так это то, что советы для людей по снижению риска возникновения проблем с мозгом, включая риск развития деменции, чаще всего даются в возрасте 60 лет или позже, когда «лошадь своевременной профилактики» уже сбежала.

Нанесенный ущерб становится практически необратимым, когда человек достигает среднего возраста, поэтому мы призываем всех есть здоровую пищу и прийти в форму как можно раньше — желательно в детстве, но, безусловно, в раннем взрослом возрасте», — подытожил профессор Шербуин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкинарассказала, что среди основных причин ожирения можно выделить неправильное питание и несоблюдение режима дня.