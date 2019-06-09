В Минздраве России назвали основные причины ожирения

Москва, , 00:00 — REGNUM Главный внештатный специалист-терапевт министерства здравоохранения (Минздрав) России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего ведут к ожирению, сообщает 8 июня «Российская газета».

Врач отметила, что одной из главных причин ожирения является избыток еды при недостатке физической активности. К числу факторов провоцирующих набор веса, она отнесла рекламу, которая пропагандирует нездоровую пищу.

Кроме того, развитию ожирения способствует потребление большого количества «пустых» углеводов (фастфуда) при недостатке клетчатки и отсутствие «культуры неспешной еды». Также врач акцентировала внимание на важности соблюдения режима дня и полноценного сна, недостаток которого негативно влияет на иммунитет и гормональную систему.

Драпкина посоветовала обязательно завтракать и хорошо спать. Стараться есть столько, сколько нужно для насыщения и не переедать. В рационе питания использовать больше свежих овощей и фруктов, каш, зелени и рыбы.

Напомним, одно из исследований итальянских ученых показывают неправильное питание и чрезмерное употребления фастфуда ведет к развитию тяжелых форм заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, женское бесплодие и пищевая аллергия.

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