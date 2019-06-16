Пекин, 16 июня, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Китайская компания Xiaomi отказалась от постоянной поддержки тестовой версии прошивки для Android-смартфонов MIUI. Об этом сообщается на сайте компании.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Смартфон Xiaomi

Программная оболочка MIUI, разработанная компанией Xiaomi, изменяет интерфейс Android-устройств, а также включает некоторые дополнительные функции. С 2009 года по настоящее время прошивка от Xiaomi выпускается в двух версиях — стабильной и тестовой.

Бета-версия MIUI регулярно обновляется и используется для тестирования новых функций, однако уступает в надёжности стабильной версии. Для того, чтобы повысить надёжность работы устройств, в Xiaomi решили отказаться от выпуска бета-версий прошивки, сосредоточив всё внимание инженеров на стабильной версии. Выпуск бета-версий MIUI будет прекращён 1 июля 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года количество активных смартфонов Xiaomi с программной оболочкой MIUI достигло 260,9 млн.