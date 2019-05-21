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Фирменная оболочка смартфонов Xiaomi стоит на более чем 260 млн устройств

Экономика

Это на 37,3% больше, чем по итогам I квартала 2018 года

Пекин, 21 мая 2019, 10:35 — REGNUM  Китайский технологический гигант компания Xiaomi отчиталась о 27,2% роста выручки за первый квартал 2019 года, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

Доход компании за первые три месяца 2019 года ссотавил почти 43,8 млрд юаней (около $6,4 млрд). Чистая прибыль компании также выросла на 22,4% в сравнении с тем же периодом 2018 года, и составила 2,1 млрд юаней.

Выручка от продажи смартфонов составила 27 млрд юаней, что на 16,2% выше, чем за первый квартал 2018 года. При этом, на конец первого квартала активных пользователей фирменной программной оболочки MIUI, разработанной компанией, достигла 260,9 млн единиц, что на 37,3% выше, чем годом ранее.

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