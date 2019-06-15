Москва, 15 июня, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Телеведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева, назвавшая больных детей «кретинами» и «идиотами», и раньше активно провоцировала аудиторию на возмущение и осуждение, считает заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM скандальную передачу, он пояснил:

Government.ru Елена Малышева

«Елена Малышева и раньше активно провоцировала аудиторию на возмущение и осуждение — это и понятно: её программа является настоящим шоу, дело которого как раз будить в зрителях разнообразные чувства, шокируя и задевая за живое. Этот формат вполне актуален, особенно на фоне советской нудятины «о здоровье». Ну, а сама Малышева, с муляжами половых органов в руках, жизнерадостно рассуждающая о функциях прямой кишки превратилась в своего рода мем.

Однако такое шоу должно оставаться в определённых пределах. Идти по грани, её не пересекая. Где же пределы общественной нравственности, допустимого для широкого обсуждения? Они подвижны. Их вычислить сложно. Вот Малышева и «провалилась» за грань. Бывает.

Вряд ли стоит всерьез оскорбляться на неё, требовать закрытия тв-программы и тому подобное. Проблема есть, психические заболевания у нас на общественном поле табуированы еще сильнее, чем сексуальные отношения. Малышевой (как лицу программы) надо это понимать и быть вдвойне осторожной и по возможности деликатной. Но и не вываливаться при этом из формата и зоны общественного приличия».

Напомним, тема с «детьми-кретинами» и «детьми-идиотами» обсуждалась телеведущей Еленой Малышевой в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале и провоцировала широкий общественный резонанс. Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн считает, что употребление медицинского термина «кретинизм» в публичном пространстве спорно, а член европейской ассоциации психотерапевтов, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце»Полина Шамрай полагает, что речь нужно вести не о Малышевой, а о сетке передач Первого канала как опасной для психики большинства российских пользователей телевизора.

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