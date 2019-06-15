Вашингтон, 15 июня, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Первый самолёт-носитель Stratolaunch, разработанный для проведения воздушных запусков космических аппаратов, выставлен на продажу за $400 млн. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на несколько источников, знакомых с этим вопросом.

Самолет Stratolaunch

Самолёт Stratolaunch, являющийся частью авиационно-космической системы воздушного старта, был разработан и построен частной американской компанией Stratolaunch System. Эта компания была создана соучредителем Microsoft Полом Алленом в 2011 году. После смерти Аллена в октябре 2018 года управлением Stratolaunch System стала заниматься холдинговая компания Vulcan Inc., контролирующая большую часть имущества Аллена.

По данным CNBC, холдинг Vulcan выставил на продажу единственный построенный самолёт-носитель Stratolaunch, а также все научные и опытно-конструкторские разработки, связанные с проектом. Ожидается, что проектом могут заинтересоваться владельцы нескольких американских аэрокосмических компаний, включая главу SpaceX Илона Маска, владельца Blue Origin (и основателя Amazon) Джеффри Безоса, а также британского предпринимателя и главу компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона.

Напомним, в начале июня агентство Reuters сообщило, что компания Stratolaunch Systems прекратила проведение операций и находится в стадии закрытия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля самолёт-носитель Stratolaunch впервые был поднят в воздух. Испытательный полёт, продолжавшийся около 2,5 часов, прошёл успешно. Характерной особенностью этого самолёта-носителя является рекордный размах крыльев, составляющий 117,3 м.