Reuters узнали о закрытии аэрокосмической компании Stratolaunch Systems

Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Американская аэрокосмическая компания Stratolaunch Systems, разрабатывающая систему воздушного старта, прекращает операции и отказывается от участия в космических проектах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с вопросом.

Компания Stratolaunch Systems была создана в 2011 году соучредителем Microsoft Полом Алленом. Компания разрабатывала авиационно-космическую систему воздушного старта, центральным элементом которой является самолёт-носитель Stratolaunch.

Основатель компании умер в октябре 2018 года, сейчас Stratolaunch Systems управляется через частную инвестиционную компанию, принадлежащую Аллену, Vulcan Inc.

По данным издания, руководство Vulcan изучает возможность продажи интеллектуальной собственности компании Stratolaunch Systems, а сама аэрокосмическая компания прекратила проведение всех операций.

Представители Stratolaunch Systems ответили, что «Stratolaunch остается в рабочем состоянии» и отказались от дальнейших комментариев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля состоялся первый испытательный полёт самолёта-носителя Stratolaunch, который был признан успешным.

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