Рим, 14 июня, 2019, 18:03 — ИА Регнум. В яслях, детских садах и домах престарелых Италии будут установлены камеры видеонаблюдения передает Adnkronos в пятницу, 14 июня.

Соответствующая норма содержится в законе, утвержденном обеими палатами парламента и вступившем в силу.

С этой инициативой выступил лидер «Лиги» вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Поводом для разработки программы стали несколько подряд громких скандалов, связанных с использованием насилия воспитателями в детских садах.

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