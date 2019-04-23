В яслях и домах престарелых Италии установят видеокамеры

Рим, , 17:44 — REGNUM В ближайшее время правительство Италии утвердит закон о размещении видеокамер в помещениях яслей и домов престарелых, написал на своей странице в Facebook во вторник, 23 апреля, глава МВД вице-премьер Маттео Сальвини.

Государственные учреждения будут обязаны установить камеры, правительство также попробует убедить и руководителей частных учреждений.

Ранее в Италии произошло несколько скандалов из-за недопустимого поведения воспитательниц, которые применяли рукоприкладство к маленьким детям. Несколько таких работников уже получили обвинительные приговоры.