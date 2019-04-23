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В яслях и домах престарелых Италии установят видеокамеры

Общество

Ранее в Италии произошло несколько скандалов из-за недопустимого поведения воспитательниц

В яслях и домах престарелых Италии установят видеокамеры
Vincenzo Mainardi
Ясли. Италия

Рим, 23 апреля 2019, 17:44 — REGNUM  В ближайшее время правительство Италии утвердит закон о размещении видеокамер в помещениях яслей и домов престарелых, написал на своей странице в Facebook во вторник, 23 апреля, глава МВД вице-премьер Маттео Сальвини.

Государственные учреждения будут обязаны установить камеры, правительство также попробует убедить и руководителей частных учреждений.

Ранее в Италии произошло несколько скандалов из-за недопустимого поведения воспитательниц, которые применяли рукоприкладство к маленьким детям. Несколько таких работников уже получили обвинительные приговоры.

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Зарубежная хроника
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