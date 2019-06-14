Москва, 14 июня, 2019, 12:41 — ИА Регнум. В повышении скоростного лимита на некоторых автомобильных трасах России при условии, что они отвечают требованиям безопасности, мало рисков, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Виктория Бабаева ИА REGNUM Федеральная трасса

«К трассам, где может быть повышен скоростной лимит, есть определенные требования: у них не должно быть так называемых очагов аварийности, то есть проблемных участков дороги, колейность — не глубже 1,5 см.

Это связано с поведением автомобиля и безопасностью его управления, и наличием информационных табло. В общем-то, участки М4, например, вполне отвечают таким нормативам», — отметила эксперт.

В то же время в ГИБДД могут быть против: ранее говорилось о том, что превышение максимально разрешенной скорости на 1 км/ч увеличивает вероятность аварии на 3%.

«Нет ничего особенно опасного в том, чтобы чуть повысить скоростной лимит на тех участках автомобильных дорог, которые полностью отвечают требованиям безопасности. Это увеличит комфорт тех водителей, которые способны справиться со скоростью», — высказала своё мнение Бодрова.

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Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в России могут быть отменены старые стандарты относительно установления скоростного лимита на трассах. Сначала, как обычно, будет проведен эксперимент — на дорогах М4 и М11, где можно увеличить скоростной лимит до 130 км/ч.

Сейчас, по мнению авторов инициативы, скоростной лимит ограничен необоснованно, в то время как нет стопроцентно подтвержденной связи между превышением установленной скорости движения и аварийностью.

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