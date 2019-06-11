В ГД не спешат вводить штрафы за превышение скорости до 20 км/ч

Москва, , 07:30 — REGNUM Депутаты Государственной думы РФ пока не видят целесообразности вводить в России штраф за превышение скоростного лимита на величину более 10 км/ч и рекомендуют правительству России не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч. Таковы совместные рекомендации думских комитетов по госстроительству и транспорту по итогам общественных слушаний в парламенте.

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Деньги или ДТП: зачем штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

По мнению парламентариев, ограничения лимита на ряде магистралей носят немотивированный характер. Поэтому депутаты предлагают правительству сначала провести «ревизию улично-дорожной сети», а уже потом возвращаться к этому вопросу. Сообщает газета «Коммерсантъ». Так, Генпрокуратуре и Счётной палате предложено проверить действующие региональные системы фотовидеофиксации, созданные в том числе с участием частного капитала, а Росстандарту — создать отдельный реестр дорожных камер.

Даны рекомендации и регионам. Депутаты посоветовали им «принять меры по недопущению» использования дорожных камер, не соответствующих ГОСТам.

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«Позиция комитетов и в целом фракции «Единая Россия» такая: пока держим оборону против отмены 20 км/ч, — пояснил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»). — Статистики о том, что аварийность растет из-за превышения на 10 км/ч, нет. Давайте на дорогах порядок наведем, уберем разные «кормушки» и только потом будем обсуждать эту тему».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил вернуть штраф за превышение скорости на дорогах до 20 км/ч, так как от этого напрямую зависит от количества погибших в ДТП. Тогда же замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил, что вводить штрафы за превышение скорости до 20 км/ч нецелесообразно.