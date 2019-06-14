Москва, 14 июня, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу Минюста об изъятии у госслужащих денежных средств, если они не могут подтвердить законность их получения. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

Цитата из х∕ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Заявление

«Такая мера позволит более эффективно бороться с коррупцией», — заявил Володин.

Инициатива сейчас находится на стадии разработки в Минюсте РФ. Володин поручил профильному комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подключиться к работе по подготовке законопроекта.

Депутаты планируют рассмотреть инициативу в приоритетном порядке уже в весеннюю сессию, то есть до конца июля.

Действующий с января 2013 года закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» позволяет Генпрокуратуре обращать в доход государства недвижимость, автомобили и ценные бумаги, принадлежащие чиновникам, если нет подтверждения законности их приобретения, а стоимость превышает официальный доход семьи за предыдущие три года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представлена концепция нового КоАП. Предполагается уточнение понятия «конфискация имущества».

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