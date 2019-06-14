Москва, 14 июня, 2019, 09:12 — ИА Регнум. Вчерашний день (13 июня) выдался довольно волатильным днем на рынке нефти. После обвала днем ранее, Brent в моменте поднималась на 4,5%, а финишировала в плюсе на 3%, откатившись от максимумов в области 62,60 долларов за баррель до отметки 61,30, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Поводом для скачка котировок послужила геополитика. Игроки забеспокоились по поводу возможных перебоев в поставках после сообщений об атаки на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Учитывая, что это одна из ключевых точек для транзита нефти в мире, перспектива обострения обстановки в регионе напугала инвесторов.

Впрочем, реакция была непродолжительной в силу отсутствия деталей, и в скором времени рынок переключился на ключевые факторы — торговый конфликт и, как следствие, опасения охлаждения мирового спроса», — пояснил эксперт.

На торговом фронте по-прежнему присутствует повышенная неопределенность. Трамп грозится дальнейшим ужесточением пошлин в отношении Пекина одновременно местами смягчает свою риторику, а тем временем Си Цзиньпин держит интригу и не подтверждает планов посетить саммит «Большой двадцатки» в конце июня.

«Всё это держит рынок в напряжении и не позволяет покупателям проявить настойчивость, несмотря на инцидент в Оманском заливе. В этих условиях волатильность на рынке черного золота, по всей видимости, будет оставаться повышенной еще какое-то время, а продажи на росте сохранят актуальность. Для более устойчивого отскока Brent необходимо как минимум прочно закрепиться над уровнем $62 в ближайшей перспективе», — полагает Николаев.

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