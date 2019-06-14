Нефти «открыта дорога» к отметке $67

Москва, , 07:15 — REGNUM По итогам дня 13 июня баррель нефти марки Brent подорожал на 2,43%, до 61,28. На европейской сессии цена повышалась до 62,63, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Резкий рост котировок вызвали сообщения об атаке на два танкера в Оманском заливе, вызвавшей опасения перебоев в поставках топлива с Ближнего Востока. Также отмечается неопределенность относительно будущих переговоров между США и Китаем.

Сегодня, 14 июня, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent выросла на 0,57%, до $61,62. Несмотря на обвал нефтяных котировок 30—31 мая, у покупателей появилась прекрасная возможность (технические сигналы) частично отыграть потери.

На сегодня для них ключевой целью выступит уровень $63,81. Закрытие дня выше указанного уровня откроет им дорогу к $67,25. В рамках коррекционного движения падение ниже $60 долларов за баррель не рассматривается.

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