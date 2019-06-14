Вашингтон, 14 июня, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с польским лидером Анджеем Дудой раскритиковал Германию, сообщает немецкое издание Focus.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Отмечается, что американский лидер был недоволен низкими военным расходами Германии, которая, по его словам, не выполняет обязательств в рамках Североатлантического альянса. Вместе с тем Варшава, добавил глава Белого дома, такие обязательства выполняет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что США изучают возможность введения ограничительных мер против участников российское проекта газопровода «Северный поток — 2». По словам американского лидера, Вашингтон таким образом «защитит Германию», которая платит России «миллиарды и миллиарды долларов» за газ.

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