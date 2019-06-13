Луганск, 13 июня, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Разведка ЛНР выявила позиции техники ВСУ в жилой застройке у линии соприкосновения, заявил 13 июня на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В районе участка разведения сил и средств в населённом пункте Золотое, нами зафиксировано прибытие трёх БМП и одной зенитной установки ЗУ-23», — рассказал он.

Филипоненко добавил, что техника принадлежит 54-й бригаде ВСУ и призвал местных жителей требовать от представителей ОБСЕ убрать её из жилой застройки.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в ряде населённых пунктов были замечены танки, миномёты и крупнокалиберные пушки ВСУ.

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