Массачусетс, США, 13 июня, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) разработали алгоритм, который поможет роботам угадывать, куда направляются люди. Об этом 13 июня сообщил портал Engadget.

Цитата из х∕ф «Запретная планета». Реж. Фред Маклауд Уилкокс. 1956. США «Умный» робот

Издание отмечает, что новая программа делает роботов более «уверенными» — они больше не застывают на месте только из-за того, что траектория пути находящегося неподалёку человека пересекается с их собственной. При этом машины не стали более «безрассудными». Подобный алгоритм может быть полезен в случае роботов, работающих на складах и фабриках: они смогут работать бок о бок с людьми без особых задержек.

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Напомним, в мае 2019 года ИА REGNUM сообщило, что сотрудники MIT создали программу, позволяющую роботу синхронизировать свои действия с действиями человека.