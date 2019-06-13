Санкт-Петербург, 13 июня, 2019, 12:31 — ИА Регнум. В Мариинском дворце Северной столицы, где расположена резиденция Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 13 июня простились с депутатом Павлом Зеленковым, скоропостижно скончавшимся поздно вечером 10 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Законадательно собрание Санкт-Петербурга

«Он всегда скромно, без саморекламы, выполнял свой долг, искренне заботился о своих избирателях, друзьях, коллегах. Такие люди — настоящие бриллианты на гербе Санкт-Петербурга. Память о Павле Геннадьевиче Зеленкове навсегда останется в наших сердцах», — заявил на гражданской панихиде спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Со словами прощания выступили представитель губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном собрании Юрий Шестериков, а также главы районов и муниципальных образований, в которых работал и жителей которых представлял Павел Зеленков.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов прислал свои соболезнования, как и руководители соседней Ленобласти.

Павел Зеленков будет похоронен на Волковском православном кладбище.

Как напоминает ИА REGNUM, поскольку до конца действующего созыва Заксобрания осталось более двух лет, то довыборы в городской парламент вместо покойного депутата должны быть проведены в любом случае. Однако когда именно это произойдет, пока неизвестно. Не исключено, что выборы успеют назначить на ближайший единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Однако собеседники агентства сочли такую перспективу маловероятной.

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Павел Зеленков родился 12 августа 1968 года в Ленинграде. В 1987—1989 годах служил солдатом в Афганистане. Имел государственные награды и степень кандидата социологических наук.

В 2006 году был избран главой муниципального образования МО «Звездное». В 2016 году избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва по одномандатному избирательному округу №21. С 2007 года состоял в партии «Единая Россия», был членом фракции ЕР в Заксобрании. У Павла Зеленкова остались трое детей и внук.