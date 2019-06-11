Умер депутат Заксобрания Петербурга от «Единой России» Павел Зеленков

Санкт-Петербург, , 06:21 — REGNUM В Петербурге в возрасте 50 лет вечером 10 июня скончался депутат городского Законодательного собрания, экс-глава муниципального образования «Звёздное», ветерна войны в Афганистане Павел Зеленков. Об этом печальном событии сообщил его однопартиец, депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов.

«Как же так. Ведь 50 лет — это так еще мало, столько планов…», — написал Милонов в соцсети.

Официальная причина смерти депутата пока неизвестна. Также пока нет информации о дате и месте похорон.

Однако уже понятно, что в избирательном округе, по которому был избран депутат, должны быть назначены довыборы, поскольку до очередных выборов Заксобрания — еще более двух лет.

Павел Зеленков родился 12 августа 1968 года в Ленинграде. В 1987—1989 годах служил в составе контингента Советских войск в Афганистане. Имеет государственные награды. Сержант запаса. В 1995 году окончил факультет психологии СПбГУ. В 2010 году окончил Северо-Западную академию государственной службы. Имел степень кандидата социологических наук.

В 2006 году был избран главой муниципального образования МО «Звездное». В 2016 году избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва по одномандатному избирательному округу №21. Работал в бюджетно-финансовом комитете и постоянной комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству. С 2007 года состоял в партии «Единая Россия».

У Павла Зеленкова остались трое детей и внук.