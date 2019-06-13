Вашингтон, 13 июня, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что DDoS-атака на платформу может быть связана с протестами в Гонконге. Он опубликовал соответствующую запись в комментариях к записи официальной Twitter-страницы мессенджера.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

https://twitter.com/durov/status/1138942773430804480

Дуров написал, что по его информации, протестующие использовали Telegram для координации действий. Он отметил, что в компании заметили: все крупные атаки (с потоками данных 200−400 Гб/с) совпадали по времени с протестами.

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Напомним, 12 июня 2019 года серверы Telegram подверглись DDoS — атаке, которая проводилась с использованием сети заражённых компьютеров. В компании сообщили, что основная атака была отражена. В этот же день в Гонконге прошла многотысячная акция протеста против поправок к закону об экстрадиции.