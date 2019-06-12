Вторая за неделю многотысячная акция протеста проходит в Гонконге

Гонконг, Китай, , 09:39 — REGNUM Многотысячная акция протеста проходит в Гонконге против поправок к закону об экстрадиции. Об этом сегодня, 12 июня, пишет газета South China Morning Post.

Тысячи людей вышли на улицы Гонконга. В некоторых местах уже возводят баррикады и кирпича и металлических ограждений. По данным издания, по зашифрованным каналам связи протестующих звучат требования к эскалации протеста в том случае, если к 15:00 по местному времени (10:00 по московскому времени) законодательное собрание Гонконга не откажется от рассмотрения законопроекта.

Речь идёт о том, что протестующие не исключают захвата здания законодательного собрания. Звучат призывы блокировать городской транспорт, включая метро и все основные магистрали.

В городе закрыты многие банки, магазины и предприятия. Протестующие требуют отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и прекращения рассмотрения поправок к закону об экстрадиции.

Газета пишет, что пока о столкновениях протестующих с полицией информация не поступала.

Стоит отметить, что законодательное собрание Гонконга (Legco) уже перенесло на неопределённое время заседание по рассмотрению поправок к закону об экстрадиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это уже вторая крупная демонстрация в Гонконге за последнюю неделю. Первая состоялась 9 июня, когда сотни тысяч жителей города вышли на улицы в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых.

Суть этих поправок в том, что в случае их принятия, власти Гонконга смогут выдавать подозреваемых тем юрисдикциям, с которыми у города нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и, что самое важное — континентальной части Китая, то есть — Китайской Народной Республике.

Противники законопроекта уверены, что его принимают вовсе не для того, чтобы выслать в материкаовый Китай для суда укрывающихся в Гонконге коррумпированных чиновников, а для того, чтобы политические активисты, несогласные с политикой Пекина, не могли больше скрываться в Гонконге от правоохранительных органов КНР.