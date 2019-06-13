Санкт-Петербург, 13 июня, 2019, 10:26 — ИА Регнум. В ночь на 13 июня на Неве состоялась репетиция праздника выпускников «Алые паруса». Его «главным героем» и символом праздника в этом году станет бриг «Россия».

Дарья Драй ИА REGNUM Алые паруса

Согласно действующим правилам, в дни общегосударственных праздников мосты через большую Неву не разводятся. Однако для репетиции «Алых парусов» было сделано исключение — Троицкий мост развели, и корабль под алыми парусами несколько раз прошел под ним, отработав свой сценарий во время предстоящего праздника.

Дарья Драй ИА REGNUM Алый парус вместо салюта

Дарья Драй ИА REGNUM Алые паруса

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», посмотреть на репетицию пришли сотни горожан, однако большинство о ней не знали и были приятно удивлены. Они активно делились своими впечатлениями в соцсетях. Горожане и туристы также увидели репетицию флайборд-шоу.

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители

Дарья Драй ИА REGNUM Алый парус вместо салюта

Читайте ранее в этом сюжете: Бриг «Россия» готовится к празднику «Алые паруса» в Петербурге

Бриг «Россия» прибыл в Петербург 21 мая. Он ошвартовался на набережной Лейтенанта Шмидта.

Дарья Драй ИА REGNUM Алые паруса

Дарья Драй ИА REGNUM Алые паруса

Праздник выпускников состоится в ночь с 23 на 24 июня 2019 года. В «Алых парусах», как ожидается, примут участие более 33 тысяч выпускников петербургских школ и более 1,5 млн петербуржцев и гостей Города на Неве.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые «Алые паруса» увидели ленинградские школьники в 1968 году. В 1979 году праздник был закрыт и возобновился только в 2005 году. С тех пор он проводится ежегодно в конце июня.