Варшава, 13 июня, 2019, 05:40 — ИА Регнум. В рамках оборонного сотрудничества между Польшей и США было достигнуто соглашение о размещении на территории Польши эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Об этом сообщает в опубликованном 12 июня совместном заявлении президента США Дональда Трампа и его польского коллеги Анджея Дуды.

U.S. Air Force БПЛА

Согласно документу, БПЛА MQ-9 будут вести на территории Польши разведку, наблюдение и рекогносцировку. США намерены обмениваться полученной информацией в оборонных целях.

Кроме того, отмечается намерение США довести количество дислоцированных на территории Польши войск до 5,5 тысячи, увеличив их на 1000 человек.

Польская сторона берет на себя всю ответственность за предоставление инфраструктуры: строительство военного аэродрома, штаба, а также центра боевой подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные учения NATO Baltops проходят в эти дни в Эстонии. В маневрах принимают участие США, Польша, Эстония, Испания и Румыния.

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