Пять стран НАТО высадили морской десант в Эстонии

Таллин, , 21:43 — REGNUM Боевые подразделения пяти стран НАТО высадились на побережье эстонского острова Сааремаа в ходе одного из этапов масштабных учений Baltops 2019, сообщает 12 июня «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного штаба Сил обороны Эстонии.

По словам эстонских военных, высадка десанта на Сааремаа — это лишь небольшая часть учений Baltops, а навыки морского десанта пригодятся и для помощи, и для угрозы.

Отмечается, что в высадке на остров Сааремаа принимали участие американские, польские, испанские, румынские и эстонские военнослужащие.

Были задействованы десантный корабль ВМС США Fort McHenry, польский ORP Gniezno, а также эстонские штабной корабль Wambola и патрульный пограничный корабль Valve.

Как сообщало ИА REGNUM, учения НАТО Baltops 2019 в Балтийском море проходят с 9 по 21 июня с участием военных из 18 стран альянса и их сателлитов. Задействованы порядка 12 тыс. военнослужащих, более 40 различных кораблей и 40 летательных аппаратов. В программе учений числятся десантные операции, а также борьба с надводными, подводными и воздушными силами потенциального противника.

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