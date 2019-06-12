Москва, 13 июня, 2019, 01:11 — ИА Регнум. При существующей несамостоятельности и зависимости украинской власти громкие заявления Киева в адрес Совета Европы не стоит воспринимать серьезнее, чем «просто сотрясение воздуха», Об этом 12 июня заявил председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Никаких «ответных мер» в адрес Совета Европы со стороны Украины, которыми угрожает Климкин, не будет, — уверен Пушков. — Это просто сотрясение воздуха».

По мнению российского сенатора, Украина не способна вести самостоятельную, независимую от европейских лидеров и европейских институтов политику.

«Единств. ответной мерой будут новые истерики при прежнем заискивании», — резюмировал Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Украины Павел Климкин назвал ПАСЕ «дискредитировавшей себя» организацией и рассказал о том, чем ответит Киев в случае возвращения России к работе в организации.

Читайте также: Климкин рассказал, что Киев ответит на возвращение России в ПАСЕ