Климкин рассказал, что Киев ответит на возвращение России в ПАСЕ

Киев, , 16:01 — REGNUM Пока ещё действующий министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о том, чем ответит Киев, если делегация Российской Федерации будет возвращена в парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом Климкин написал в своей статье для газеты «Европейская правда».

«Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными. Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя», — пишет Климкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Совет Европы рассматривает варианты для заманивания российской делегации обратно в парламентскую ассамблею, но не дает каких-то четких гарантий полного восстановления прав российских парламентариев в ПАСЕ.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются на разумное разрешение кризиса в ПАСЕ и каких-то конкретных сроков возвращения российской делегации в ассамблею не ставят.