Москва, 12 июня, 2019, 22:53 — ИА Регнум. По факту обнаружения тела девушки на западе Москвы проводится доследственная проверка. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу.

Sledcom.ru Следственный комитет

ЧП произошло во вторник, 11 июня, в жилом доме по Кутузовскому проспекту.

«По данным следствия, 11 июня в ванной комнате одной из квартир … было обнаружено тело девушки 1992 года рождения», — говорится в сообщении. — При первичном осмотре на теле потерпевшей обнаружены следы электротравмы».

В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Читайте также: Следователи разбираются в гибели трёх работников ООО «Калужская нива»