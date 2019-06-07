Следователи разбираются в гибели трёх работников ООО «Калужская нива»

Козельск, Калужская область, , 15:18 — REGNUM В деревне Подборки Козельского района Калужской области трое работников ООО «Калужская нива» в ходе работ в ангаре по откачке навоза упали в ёмкости и погибли. Об этом 7 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Козельского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Николай Гриднев.

По его словам, следствием рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе отравление газами и электротравма. Проводятся судебно-медицинская и генетическая экспертизы.

«Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли нанос с частью электрокабеля и другое электрооборудование ангара, опросили сотрудников и руководство организации, в которой работали погибшие, изъяли уставные документы, приказы и должностные инструкции работников, журналы по технике безопасности», — сказал Николай Гриднев.

Следственными органами проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, трагическое происшествие, повлекшее смерть 63-летнего жителя Москвы, произошло на территории строящегося полигона для временного складирования и сортировки бытового мусора около калужской деревни Михали. Погибший работник был официально трудоустроен в организации, обслуживающей башенные краны. При демонтаже крана на полигоне мужчина был зажат металлоконструкциями упавшей крановой башни.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Калугой на строившемся мусорном полигоне погиб рабочий из Москвы