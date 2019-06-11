Лондон, 12 июня, 2019, 01:39 — ИА Регнум. Десять килограмм потерял основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, сообщил журналистам его отец Джон Шиптон после посещения сына в тюрьме Белмарш (Лондон).

hi08uh Джулиан Ассанж

По словам Шиптона, состояние Ассанжа стабильное, и журналист, несмотря на истощение, продолжает проявлять силу духа.

Шиптон заявил, что сын скоро должен быть переведён из лазарета в камеру. Он призвал австралийские власти обеспечить Ассанжу как гражданину Австралии дипломатическую защиту.

Напомним, ранее стало известно, что 11 июня у Ассанжа в тюремном лазарете побывали Шиптон и художник Ай Вэйвэй из Китая. На текущий момент известно также, что Вашингтон официально запросил у Лондона экстрадицию Ассанжа.

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