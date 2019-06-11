США подали запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа

Лондон, , 17:09 — REGNUM Власти США подали официальный запрос на экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, 11 июня передает агентство Associated Press.

Американское правительство обвиняет Ассанжа по 18 пунктам, в том числе в публикации секретной информации Пентагона в сговоре с бывшим военнослужащим США Челси Мэннингом.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Ассанж был выдан властям Великобритании посольством Эквадора в Лондоне. В настоящий момент основатель Wikileaks находится в британской тюрьме.

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