Москва, 11 июня, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Станислав Ярушин, снявшийся в сериале «Универ», запустит на YouTube канал, посвящённый хоккею. Об этом актёр сообщил сегодня, 11 июня, на своей странице в Instagram.

Дмитрий Пукалик Станислав Ярушин

https://www.instagram.com/p/Byj__ThnQGd/

Он сообщил, что его передача получит название Yarushin Hockey Show. В рамках программы актёр будет «заставлять» звёзд российского шоубизнеса разбираться в хоккее. Ярушин добавил, что съемки первого эпизода с Владом Гавриковым и Юлией Франц состоялись ещё прошедшей зимой, а сейчас к проекту присоединились Андрей Миронов, Ана Хилькевич, Никита Кучеров и Полина Гагарина.

Читайте также: Сергей Лазарев накричал на Светлану Лободу во время «Премии Муз-ТВ 2019»

Напомним, Станислав Ярушин снялся в таких российских сериалах, как «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня». В составе команды «Уездный город» в 2002 году он стал чемпионом Высшей лиги КВН.