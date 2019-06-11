Москва, 11 июня, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Проблема сирийских беженцев на северо-западе Арабской Республики может быть решена после полного выполнения сочинского меморандума. Такое заявление в ходе сегодняшней пресс-конференции по итогам переговоров с МИД Гренады сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя высказывание координатора ООН по сирийскому кризису Паноса Мумциса о том, если конфликт на северо-западе САР продолжится, в Турцию могут уйти свыше 2 млн беженцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства предположил, что речь, скорее всего, идёт о «сирийцах, которые находятся сейчас в зоне деэскалации «Идлиб», где они оказались в положении бесправных заложников террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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«Решение этого вопроса заключается в необходимости полностью выполнить Сочинский меморандум президентов Путина и Эрдогана по разблокированию ситуации в Идлибе путём отмежевания вооруженной оппозиции от признанных СБ ООН террористических структур», — сказал российский дипломат.

Лавров напомнил, что задачу обеспечить такое отмежевание взяла на себя турецкая сторона, и она активно работает над выполнением своих обязательств.

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«Как только это произойдёт […], судьбы этих двух миллионов мирных граждан будут облегчены, и они смогут спокойно жить и вернуться в места своего постоянного проживания», — добавил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин заявлял, что незаконные вооруженные формирования, контролирующие зону «Идлиб», продолжают нарушать режим прекращения огня.