Reuters: Турция наращивает поставки оружия группировкам в Идлибе

Идлиб, Сирия, , 13:30 — REGNUM Власти Турции наращивают поставки оружия террористическим организациям в сирийской провинции Идлиб, чтобы помочь им справиться с наступлением, которые ведут сирийские правительственные войска при поддержке Российской Федерации. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Идлибе.

По данным агентства, решение об увеличении поставок оружия власти Турции приняли после того, как Анкаре не удалось убедить Москву прекратить эскалацию, чтобы остановить поток беженцев из Идлиба.

Более того, Турция готова укрепить свое военное присутствие на военных базах на северо-западе Сирии, которые были созданы в рамках соглашения с Россией о зоне деэскалации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сирийской провинции Идлиб по-прежнему сохраняется крупный очаг терроризма. В частности, находящиеся там группировки регулярно пытаются атаковать российскую авиабазу Хмеймим, где базируются подразделения воздушно-космических сил России, участвующие в военной операции.

Москва не раз заявляла, что не позволит оставить в Сирии «заповедник терроризма», каковым стала провинция Идлиб.