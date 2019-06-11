Женева, Швейцария, 11 июня, 2019, 14:18 — ИА Регнум. В будущем возможен переход на четырёхдневную рабочую неделю, заявил 11 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он выступил с докладом на Международной конференции труда в швейцарской Женеве.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

По словам главы правительства, работодателям придётся всё больше учитывать интересы своих сотрудников.

«Весьма вероятно, что будущее за четырёхдневной рабочей неделей как основы социально-трудового контракта», — сказал он.

Медведев напомнил, как Генри Форд сто лет назад сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов и получил «впечатляющий рост производительности труда».

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Из свежих примеров премьер-министр РФ назвал опыт новозеландской компании, сократившей рабочую неделю до четырёх рабочих дней. В результате выросла производительность труда и снизился стресс у работников.