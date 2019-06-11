Женева, Швейцария, 11 июня, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он рассказал, выступая на Международной конференции труда в швейцарской Женеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев находится с рабочим визитом в Швейцарии, где проходит 108-я сессия Международной конференции труда. Ранее премьер-министр встретится с коллегой из Туниса Юсефом Шахедом.

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