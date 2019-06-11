Санкт-Петербург, 11 июня, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Компания «Теплосеть Санкт-Петербурга» начала модернизацию тепломагистрали «Пороховская», на которой минувшей зимой три раза возникали крупные технологические дефекты, оставлявшие людей без тепла. Тепломагистраль снабжает теплом и горячей водой жилые дома и социальные объекты в двух района города.

Gov.spb.ru Александр Беглов на месте аварии теплотрассы «Пороховская», 08.01.19

На место ЧП дважды приезжал сам врио губернатора Александр Беглов, после чего некоторые СМИ окрестили эту теплотрассу «трубой Беглова». Однако глава города решительно открестился от этого мема.

«Трубой Беглова» будет новая магистраль, которую мы сделаем к следующему отопительному сезону», — заявил тогда врио губернатора.

Как сообщили 11 июня в комитете по энергетике и инженерному обеспечению, начавшаяся реконструкция «Пороховской» обеспечит бесперебойное теплоснабжение 485 зданий Невского и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга.

Реконструкция «Пороховской» пройдет в несколько этапов. Сначала будет устроена временная сеть диаметром 1000 мм и протяженностью 2,9 километров, которая позволит избежать масштабных отключений в следующем зимнем сезоне.

Старый участок трубопровода выведут из эксплуатации для последующей реконструкции. Переключение с временного трубопровода на постоянную схему теплоснабжения намечено на 2021 год.

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