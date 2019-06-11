Москва, 11 июня, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Изначально на торгах 10 июня цены на нефть пытались развить импульс роста, зародившийся во второй половине прошлой недели. Но покупателей надолго не хватило — на подходе к отметке 64 доллара за баррель Brent натолкнулась на оффера и откатилась в район 62 долларов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Позитивных факторов, как отраслевых, так и извне, оказалось недостаточно, чтобы поддержать дальнейший подъем котировок. Среди них — сокращение числа буровых в США на 11 единиц до минимального с февраля 2018 года уровня, улучшение интереса к риску на фоне спада напряженности между США и Мексикой, а также заверения министра нефти Саудовской Аравии в том, что производители готовы работать над предотвращением обвала котировок», — пояснил эксперт.

Рынок черного золота остается чувствительным к любым изменениям настроений в рядах инвесторов на мировых финансовых рынках. И несмотря на их продолжающееся восстановление, сохраняются признаки нервозности из-за неразрешенного конфликта между Вашингтоном и Пекином.

«10 июня вечером Трамп дал понять, что готов ужесточить тарифы в отношении Китая, если Си Цзиньпинь не посетит саммит «Большой двадцатки», который состоится в конце этого месяца. На этом фоне в ближайшей перспективе потенциал возвращения Brent к уверенному росту по-прежнему ограничен, а угроза более глубокой просадки цен и возвращения под отметку $60 сохраняется», — полагает Николаев.

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