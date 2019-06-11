Нефтяной рынок «качнул» Трамп

Москва, , 07:16 — REGNUM По итогам дня 10 июня нефть сорта Brent подешевела на 1,56%, до $62,36. Продавать фьючерсы на нефть спекулянтов спровоцировал президент США Дональд Трамп, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

В интервью телеканалу CNBC он заявил, что США введут новые пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму около $300 млрд в год, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 28−29 июня.

Торговые войны уже замедлили темпы роста мировой экономики, поэтому из-за них инвесторы опасаются снижения спроса на нефть, делая ставки на понижение цен на черное золото.

Поддержку рынку оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о готовности продлить соглашение об ограничении нефтедобычи до конца текущего года.

Сегодня, 11 июня, баррель Brent стоит $62,47 (+0,18%). Техническая картина на момент написания обзора благоприятная для покупателей. Если Трамп не будет сегодня и завтра (11 и12 июня) проводить массированные атаки через «Твиттер» на Китай, то к 13 июня можно будет увидеть цену на уровне $65,25 или $65,50.

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