Москва, 11 июня, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Законопроект, призванный защитить граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи, внес в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Предлагается установить, что переход права на недвижимость физического лица на основании заявления, поданного в электронной форме, будет осуществляться только в том случае, если собственник заранее уведомил Росреестр о возможности такой формы подачи документов.

«В этом случае регистрирующий орган проставляет в реестре специальную отметку о возможности отчуждения данного объекта на основании электронного заявления с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Без такой отметки Росреестр не сможет принять к рассмотрению документы о переходе права в электронной форме, и они будут возвращены заявителю», — пояснил Крашенинников.

Он подчеркнул, что такая отметка может быть проставлена в ЕГРН только на основании личного заявления владельца недвижимости (или его законного представителя), либо посредством почтового отправления в Росреестр, в котором подлинность подписи заявителя свидетельствуется в нотариальном порядке.

В последнее время выявились новые мошеннические схемы завладения чужой недвижимостью — посредством дистанционной подачи документов на госрегистрацию прав с незаконным использованием электронной подписи собственника. Недавно в СМИ освещался вопиющий случай, когда таким образом была украдена квартира в центре Москвы.

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