В Госдуме видят риски в создании цифрового профиля

Москва, , 12:42 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») видит риски в создании цифрового профиля гражданина РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

«Стремительное расширение перечня электронных услуг несет накопление персональных данных, сбор свей информации о человеке в одном файле — помимо паспорта, собственности, медицинские данные, так вот сбор в одном файле под одним номером противоречит закону о персональных данных и является крайне опасной идеей», — заявил Толстой.

От сбоев никто не застрахован.

«Если файл исчезнет — как доказать, что ты есть?» — задает он вопрос.

Парламентарий напомнил о недавних случаях утечки персональных данных и мошенничества с электронной подписью.

«Отсутствует механизм защиты прав граждан, через суд очень сложно крайне дорого и проблематично… Важно найти ответ на вопрос, каким образом при реализации нацпроекта защитить права, гарантированные конституцией», — указал Толстой.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу, где будут обсуждаться вопросы защиты персональных данных. Возглавит группу Петр Толстой.