Вашингтон, 11 июня, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Министерство юстиции Соединенных Штатов направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Отмечается, что согласно договору между Лондоном и Вашингтоном, запрос должен быть отправлен в течение 60 дней после задержания Ассанжа (до 10 июня включительно). США направили запрос 6 июня, сказал источник.

Кроме того, согласно договору, после подачи запроса Вашингтон больше не может предъявить новые обвинения Ассанжу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2010 году власти Швеции обвинили Ассанжа в преступлениях сексуального характера, однако сам основатель WikiLeaks обвинения категорически отвергает.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, но в апреле 2019 года был выдан британской полиции. В настоящее время он находится в тюрьме строгого режима в Лондоне.

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