Москва, 11 июня, 2019, 02:44 — ИА Регнум. Механизм предупреждения и выявления фактов пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в местах лишения свободы предложила разработать уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой

Об этом говорится в докладе о деятельности российского омбудсмена за 2018 год, представленном Москальковой президенту РФ Владимиру Путину.

Механизм, о котором говорится в докладе, предлагается ввести в дополнение к действующим механизмам контроля в пенитенциарной системе. Он предусматривает мониторинг происходящего в учреждения ФСИН России с участием не только омбудсмена и её команды, но и госслужащих и общественных помощников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Москальковой, за 2018 год в России число обращений в аппарат омбудсмена сократилось по сравнению с 2017 г. почти на четыре тысячи.

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