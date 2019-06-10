Москалькова: Количество обращений граждан снизилось на 4 тысячи

Москва, , 15:25 — REGNUM В 2018 году в аппарат уполномоченного по правам человека поступило 38 тыс. 650 обращений. Это несколько меньше, чем в 2017 году, почти на 4 тысячи. Об этом сегодня, 10 июня, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

По её словам, тенденция снижения количества обращений в первую очередь связана с тем, что начал использоваться новый инструментарий — это видео-конференц-связь, выездные приёмы граждан, новые методы взаимодействия с органами власти, а самое главное — с уполномоченными в регионах.

В основном к уполномоченному по правам человека обращались «валютные ипотечники». Почти 7 тысяч семей не были лишены единственного жилья. Работа специальная комиссия, рассматривалась ситуация для каждого индивидуально.

«Также было много обращений по вопросам гражданства, по Байконуру (субсидии для приобретения жилья), большая проблема решена с украинскими военнослужащими в Крыму (они лишались прописки, регистрации) и т. д. Все вопросы стараемся решать», — отметила Москалькова.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москалькова отмечала, что сокращение числа коллективных жалоб — в 2017 году каждое десятое обращение было коллективным, в 2018 — каждое седьмое.

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