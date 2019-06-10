Нью-Йорк, США, 10 июня, 2019, 21:04 — ИА Регнум. Все основные индексы Уолл-стрит растут после отказа правительства США от намерения вводить «антимигрантские» пошлины на товары из Мексики, 10 июня передает агентство Reuters.

USA-Reiseblogger Нью-Йорская Биржа на Уолл-стрит

К середине торгов индекс Dow Jones вырос на 145,03 пункта (0,56%), до 26 128,97 пункта, индекс S&P 500 вырос на 22,97 пункта (0,80%), до 2896,31 пункта, индекс Nasdaq вырос на 118,02 пункта (1,52%), до 7860,12 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня президент США Дональд Трамп заявил о заключении сделки по борьбе с нелегальной миграцией с Мексикой и объявил об отмене «антимигрантских» тарифов.

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