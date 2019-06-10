Москва, 10 июня, 2019, 15:58 — ИА Регнум. На мировой арене стоимость барреля нефти сохранит восходящую динамику. Причиной роста цены в первые дни рабочей недели будет дешевый доллар США в мире. Целевым уровнем удорожания черного золота является отметка 64,70 за баррель Brent. Так, в мире американская валюта дешевеет после релиза данных о готовности ФРС США идти на понижение ставки, после показателей по рынку труда, и перед публикацией темпов роста инфляции Америки за май, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

lalabell68 Нефть

«Стоит ли ждать, что тенденция роста цен на нефть в мире долгоиграющая? Нет, не стоит. Так, основной фокус трейдеров будет нацелен на переговоры Китая и Америки по будущим торговым и экономическим отношениям. Если договоренности не будут достигнуты и наметится очередной раунд ухудшения условий сотрудничества, то защитные инструменты, в числе которых и доллар США, будут резко дорожать. Нефть, при такой динамике доллара США, устремится вниз. То есть будет резко дешеветь», — пояснила эксперт.

Понедельник и вторник с торговой точки зрения не являются репрезентативными, так как в этот период нет значимых релизов по рынку энергоресурсов. Речь идет о данных по запасам нефти, по объемам добычи, по количеству работающих буровых установок в США и т. д. То есть волатильность, более вероятно, будет невысокой.

«Во внимании стоит удерживать любые сообщения в СМИ относительно настроения Трампа по отношению к Китаю и России. Это может быть сильным сигналом для будущих комментариев и в адрес ОПЕК+», — считает Сальникова.

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