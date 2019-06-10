Нефть восстанавливается медленно, но верно

Москва, , 12:45 — REGNUM После того как многим крупным участникам стало понятно, что страны ОПЕК, в частности Саудовская Аравия, а также Россия продолжат придерживаться ранее достигнутых договоренностей по дальнейшему сокращению добычи нефти, цены на нефть начали восстанавливаться. Фьючерсы на нефть марки Brent 10 июня утром поднялись до $64,24, а на сланцевую нефть марки WTI — до $54,20, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Росту еще способствовал тот факт, что США отменили тарифную угрозу для Мексики, но тем не менее чувствуется, что на рынке присутствуют опасения по поводу возможного снижения спроса на топливо. На данный момент важным событием на глобальном нефтяном рынке будет встреча членов ОПЕК в Вене, которая запланирована на 25−26 июня 2019 года. Будущее нефти на ближайшие полгода будет связано с теми решениями и стратегиями, которые в итоге будут применены для стабилизации нефтяного рынка», — отметил эксперт.

Не исключено, что Россия временно передаст долю рынка в США, поскольку сокращать добычу в пользу высоких цен на энергоносители интересно странам-экспортерам. Вопрос лишь в количестве объемов сокращения. Сценарий дальнейшего сокращения добычи нефти уже отыгрывается в ценах. И на заседании членов ОПЕК будет также важно обсудитьобъемы сокращения, поскольку речь об объемах пока не шла.

«Продолжающийся торговый конфликт между США и Китаем, несомненно, оказывает давление. Участники рынка, те, что скупают фьючерсные контракты, делают это с осторожностью. В то же время есть риск, что они могут упустить выгодные цены. Страны ОПЕК стремятся к тому, чтобы разогнать глобальные нефтяные цены к приемлемым экспортным ценам, которые можно отметить как $70−75 за баррель.

Учитывая общую конъюнктуру рынка, цена на нефть продолжит восстанавливаться, хоть и медленными темпами. В ближайшей перспективе цена на Brent будет торговаться в диапазоне $63,15—65,50 за баррель, а сланцевая нефть WTI останется в диапазоне $63,15—55,65 за баррель», — считает Гасанов.

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