Минск, 10 июня, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 10 июня принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича. Своё решение покинуть пост глава МВД назвал «выверенным, правильным и своевременным».

Kremlin.ru Александр Лукашенко

«Сегодня я обратился к главе государства с рапортом об отставке, и он эту отставку принял», — сообщил Игорь Шуневич по итогам своего последнего доклада в должности.

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"Пройден очень длинный и сложный путь работы в министерстве. Многое сделано. В какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать преемственность, динамику, скорость и эффективность принятия решений. И это достаточно сложно — быть актуальным, — сообщил Шуневич. — Во-первых, нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, думая и о своей эффективности, считаю, что пришло время сменить род деятельности. Достаточно долго я нахожусь в должности министра. Может, глаз замылился. Может, нужно попробовать что-то другое. Это единственная мотивация, я её изложил главе государства, он с этим согласился».

Объяснение министра цитирует государственное информагентство БелТА. Оно напомнило также, что Игорь Шуневич был назначен министром внутренних дел Белоруссии в мае 2012 года. До этого он работал в должности первого заместителя министра внутренних дел — начальника криминальной милиции.

До перевода в МВД Шуневич работал в КГБ, где возглавлял следственное управление, а затем главное управление по контрразведывательному обеспечению правоохранительных и контролирующих органов, борьбе с коррупцией и организованной преступностью. На посту министра внутренних дел он сменил Анатолия Кулешова.