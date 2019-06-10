Минск, 10 июня, 2019, 14:39 — ИА Регнум. В 2019 году правительство Белоруссии реализует задачу «привлечь не менее $1,6 млрд прямых иностранных инвестиций на чистой основе». Об этом 10 июня на пресс-конференции в Минске заявила замминистра экономики республики Елена Перминова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канатоходец. Лукашенко. Евросоюз. Россия и Белоруссия

Выступая на мероприятии по теме «Об организации и проведении форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и путь» в индустриальном парке «Великий камень», замглавы минэкономики Белоруссии отметила позитивную динамику инвестиционного сотрудничества с другими странами. По её словам, по 2018 году «итоги были очень позитивные — прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили порядка $1,5 млрд, прогнозный показатель был выполнен».

По словам замминистра экономики Белоруссии, третье место среди иностранных инвесторов по объёмам ПИИ занимает Китай. Оценивая успехи в диверсификации инвестиционных потоков, Перминова отметила:

«Потоки из Евросоюза превысили в этом году потоки из России, хотя с учетом нашей стратегической дружбы Россия всегда лидировала».

Напомним, 10 июня председатель совмина Белоруссии Сергей Румас направился с официальным визитом в Британию. По данным МИД РБ, среди иностранных инвесторов британские компании занимают вторую позицию и уступают лишь России, однако белорусское посольство ссылается при этом на данные 2017 года, не предоставляя более свежих данных. Видимо, речь в данном случае идёт о валовом учёте инвестиций, под которыми белорусские чиновники понимают также долги, тогда как ПИИ на чистой основе являются более корректным показателем.

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